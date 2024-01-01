康乃馨俱乐部中，一位饱经创伤的医学预科学生走了进来。

这个学生虽然一心想过着简单的生活，但由于一个日渐堕落的儿时朋友的影响，他被吸引到了一个堕落的世界里。

乙女游戏破解版

作为康乃馨俱乐部的最新员工，在一系列残酷的情色游戏中为你的妹子指导。

你会放弃你的顾虑，被俱乐部的财富和充满**欲望的夜晚所诱惑吗？

或者在这一切结束的时候，一朵浪漫的爱情之花会发芽，迫使你把这它抛在脑后

为了摆脱给熊孩子当家教的生活，你踏入了这家俱乐部。





﻿

这里存档SAVE1

这里存档save2

作为King Digital Entertainment历史上投资规模最大的项目之一，偶像大师不仅在战斗系统优化技术方面实现了重大突破，还在虚拟经济系统创新上开创了全新的游戏体验模式，该作品在PC平台的表现也证明了开发团队的远见和执行力。 解锁回想米娜01 解锁回想米娜01

解锁回想费利西亚03

解锁回想MISC01，同维罗妮卡01，以后跟其他人物相同的就不说了

解锁回想MISC02

解锁回想维罗妮卡02

解锁回想维罗妮卡03

解锁回想维罗妮卡04

解锁回想MISC04

解锁回想凯瑟琳04

这里存档save3

本游戏非单线剧情，所以回想全开需要反复读档，开头四个问题我选3>2>2>2，与他的热情相称>安抚>有限度的>称赞厨艺>谈论..>她的工作>说到..她的约会>告诉她这没什么>聊最近的电影>失陪去洗手间>短信选婉言拒绝（politely decline）>让伊恩说完>跟她调琴>短信选一切都很顺利（it went okay）>短信选我到了（I'm here）>跟他握手>赞美她的名字>我的好朋友<>>告诉她可以加入>短信选我加入了（I'M in）>紧紧拥抱>用笑话感谢他>谢谢他>一直随便选>拿钱>选姓（表示尊重）>安抚>继续吧>看>这是什么意思>开玩笑>对她的工作表现出兴趣>>点费利西亚>左下返回>点米娜>点左下>点吧台>点酒保>一杯樱桃炸弹>点基友（基利安，人如其名...）>选第一个>点楼梯>选米娜（这里把我笑死...）>点费利西亚>我要再去看看米娜>点米娜>是啊，为什么不呢>点左下>舞池>米娜>告诉她真相（出卖基友...）>点左下>点米娜>帮帮米娜>叫他走开>挺身而出>让她知道这很酷>期待到来>你做的很好，放宽心>告诉她生日>吻她（）>上演一出戏>我可不想.....>自己动手>接受费利西亚>迁就>要求一些隐私>我想>喉咙>告诉她（）>问问他这是怎么回事>很抱歉让她久等>直接看>去你的！>短信选别担心（don't sweat it?）>向她呼喊>握手>说出事实>掏出来>选露西（）>请她喝咖啡>两个各选一次>告诉她她是对的>到底怎么回事？>我至少是好奇的>当然可以>谢谢你的建议（）>问问维罗妮卡的事>转过身来>选后者（）>维罗妮卡赢（）>同意他的看法（）>安抚地>现在太晚了，加倍>什么也不说>绝对没有（）>很兴奋（）>>跟着汉娜>当然>屁股>是在利用处于...>问问要不要进来坐坐，到目前终于解锁了所有菜单项，最重要的是STATISTICS,这里能查看每个人物的属性，非常重要！

断然否认>别耍...>夸全部（选这个加的属性最多）>选择前先存档SAVE4>罗莎林德合作>领队女孩？>问问她急什么>直接转向更...>告诉她拿出来>告诉她，他们没有错>随便选（解锁回想罗莎林德02）>同意帮汉娜>祝她们玩的开心>半真半假>同意陪米娜>直说你在想什么>毫不拘束的谈论裙子>告诉她这会给人留下深刻印象>看一下>继续看（不看白不看反正不减属性）>可爱路线>费利西亚>接受晚宴邀请>感谢米娜关心>把手放在>问问她怎么知道>告诉她用你的名字>说出感受>告诉接受交易（选这个是为了后面的一个ev）>随便选>还是随便选>问问她真的没问题吗>选第一个>里面>随便选（解锁回想罗莎林德03）>短信选第二个>告诉他你喜欢这里>谢谢他的好意>配合她>给我看更多（show me more）>讲个笑话>拉近>选鼻子>承认她的观点（解锁回想费利西亚06）>和老板打招呼>告诉他你值得信任>告诉哈娜他们很厉害>赞赏哈娜的纹身>说说哈娜的摩托车>钦佩她的坚韧>告诉她你只是在学习>算了吧，在泳池里玩的开心点>告诉凯瑟琳我已经准备这么做了>告诉凯瑟琳你真的不想>邀请米娜去健身房>告诉她你想变得更健康>通过道歉转移话题>寻求帮助>对他们坦诚相待>让她证明自己>取笑伊恩的童年>短信回你是好女孩（解锁回想罗莎林德04）

接下去就是俱乐部比赛了，这也是一个难点，能点的人都点一次>点左上逛>bar>点哈娜>告诉她你很抱歉...>能点的都点一遍（别忘记沙发上教授）>点左上逛>security>告诉沃伦这地方很有趣>左上逛>hallway>点汉娜或保安都可>保持专业>保持冷静的...>左上逛>更衣室>静静看着>摸摸......>告诉她不要自满（解锁回想维罗妮卡08）>左上逛>bar>能点的都点>左上逛>监控室>电脑>看一下>左上逛>VIP贵宾室>点中间>是的，继续>帮助维罗妮卡...>效仿凯瑟琳>谢谢她给我们这个机会>选择前先存档save5

接下去是重点，这里最快要打三次才能解锁全部回想，而每人必须赢一次，败一次，我的顺序是这样的：

第一次：冠军 罗莎林德 亚军 费利西亚 败 维罗妮卡

第二次：冠军 费利西亚 亚军 维罗妮卡 败 罗莎林德

第三次：冠军 维罗妮卡 亚军 罗莎林德 败 费利西亚

先来第一次，以后我们再通过读档来回收回想，喜欢温柔、顺从>感受到被关心的>告诉她，她做对了>用话语激励...>告诉继续>稍微戏弄下>告诉她还不够好>继续猛烈>告诉她你在尽最大努力表演>在脸颊（解锁回想费利西亚07）>是的站起来>饱受崇拜>要求她加快（解锁回想罗莎林德05）>确保她没事>拍拍她（解锁回想维罗妮卡09）>告诉基友别再做混蛋>两次最小功率（解锁回想维罗妮卡10）>选择前先存档save6>溜出去找哈娜

俱乐部比赛结束，是的，因为你有病态好奇心>我从来没用吸尘器...>我从来没有给同....（选这个解锁回想MISC06）>让女性拖延>我从来没有在约会时搭讪>吻她>告诉她你只在乎和她（解锁回想哈娜02）>愤怒的质问>自己的事情自己做>稍微超出（解锁回想维罗妮卡13）>热情的自我介绍>每张照片看一下>右上点继续>指那张全家福>随便选直到不谈论照片>逗她，你喜欢她的金发>盯着看>站起来强调>一只手...>转身赶人>坐在座位上身体前倾，看着>拖住下巴，看着眼睛>摸着“良心”说话>在说出下句台词的时候抓住...>加入自己的表演>米娜在等着呢，吻（解锁回想米娜04）>接受礼物>为了这个你想看哈珀的脸>非常详细的解释即将发生的事情>哈珀说是叔叔>上钩（解锁回想MISC07）>这是条件，现在照她说的做>随便选>带头扭转局面（解锁回想凯瑟琳10）

打电话给维罗尼卡>问问是不是一切都好>保持友好，像做生意一样>告诉她你只是在欣赏她背后>分享你的诚实想法>告诉她....>在其余的拍摄之前尝试温暖>使用亲密...>随便选>使用你自己的工具>别再让维罗尼卡不高兴>抓维罗尼卡>坚持让她做这项工作>武痴地...>选第一个>鼓励（解锁回想维罗妮卡14、15、16）>吻>告诉这么做是交易的一部分>先逗他>把这个带到隧道里>帮助唤醒她的记忆>吻>告诉她你不介意...>带着创造力和热情的配合>找一个新角度>尽可能长时间的抵制（ 命运石之门评测 解锁回想罗莎林德10、11、12）>睡在沙发（解锁回想哈娜03）>抱紧>强调钱的重要性（解锁回想哈娜04、05、MISC08）>说实话>（这里开始米娜属性已经很高了，所以怎么选问题都不大）试着温和地缓解她的担忧>拍拍她的头>问问她的工作情况>传达你在这个问题上的亲身经历>不要把注意力放在消极方面>逗她开心>告诉她她在工作中表现不错

接下去费利西亚剧情，一定要先跟费利西亚打招呼>拉近给个拥抱>讲个笑话>叫她深吸一口气>现在正是推动它的时候(解锁回想费利西亚12)>用它让她在拍照时偷偷...>跳到中等强度>与他的委托人和解是这位年轻经纪人的工作>转向费利西亚>继续，看看这会有什么结果>把它调到最大>挑战她>抓住费利西亚>实现她的梦想（这里选另一个的话会有此事件的另一个动态，可在回想里再去试）>取笑她>用不同的方式生火>享受更多（解锁回想费利西亚13、14、15）>提醒她，但你相信她能做到>（这里推荐存个档save7，因为这次选择影响到后续的剧情）选前两个会改变关系（被包），选第三个会提高双属性，但关系不变，我选的第三个>给基友打电话

大段剧情，告诉她维罗妮卡坚持要关闭健身房>点保安>去酒吧>点老板>你试着把它看做是工作>你宁愿得到别人的帮助>点达利亚>继续点达利亚>去监控室>去贵宾室>跟索菲亚说话>去更衣室>点基友那堆>告诉他罗莎林德的问题>好的你会向罗莎林德提出（一定要这么选，关系到后面的一个回想解锁）>点哈珀>去贵宾室>点教授>点阿尔伯>（这里存档SAVE8）罗莎琳>公平竞争>远程攻击>冲他下来，抓住他>猛按特殊按键.....>选第一个，摸头杀>越过这条线>接下去看着选吧（解锁回想米娜05）>亲下接受（米娜属性全满了，关系也是恋人）>让她按照自己的节奏来处理>给哈娜打电话

然后选项出来时存档SAVE9,现在先进行回想的回收工作，还有很多回想没开呢：

load：save1，占便宜>接下去看着选就行了（解锁回想罗莎林德01）

load：save2，点费利西亚>找酒保买一杯樱桃炸弹>回去找费利西亚>我看不出那有什么坏处>建议我们来一杯>我会表现出她的热情>莫奈子>使劲>这里看着选，有两个动态，可在回想里尝试（解锁回想费利西亚01）

load：save2，点费利西亚>找酒保买一杯樱桃炸弹>点基友>好计划>回去找费利西亚>我要再去看看米娜>点米娜>好啊，不过让我先邀请费利西亚>点费利西亚>去舞池点米娜>去吧台找基友帮忙>放开她！>期待着它的到来>你做的很好，让他们放松下>告诉生日>让她问费利西亚（解锁回想米娜01）>我不可能....>接受预付款>迁就>问问他想不想一起（解锁回想费利西亚04）

load：save3，这里比较麻烦，要重玩一大段剧情，开这个档是因为我的主线流程少了很多凯瑟琳的好感度以防万一，以后可以用这个档，帮普尔曼太太去她的办公室>主动提到外面去>比我想象的要享受的更多>第三局：维罗妮卡和你>接下去很多选项都是随意选,直到合作拍摄的时候,依然选罗莎林德就行>接着继续随便选直到5个选项出现的时候选234>拒绝汉娜party>祝他们玩的开心>然后一路CTRL一路随便选，碰到邀请都拒绝，直到出现敲门选项>等一会儿，先偷听（解锁回想凯瑟琳05）

load：save4，与费利西亚合作>自己看着选就行（解锁回想费利西亚05）

load：save4，与维罗妮卡合作>还是看着选就行（解锁回想维罗妮卡06）

load：save5，选第一个>再选第一个>告诉她，她做对了>闭嘴>等着她自己恢复>直接把放进等待的....>继续...>别理他>这可能会误会>是的，告诉她>饱受折磨>要求她加快>确保维罗妮卡没事>告诉她没问题>告诉基友做个好人（解锁回想罗莎林德06）>遥控两次都选低>留下来看>加入（解锁回想罗莎林德08）

load：save5，一个体贴的>虐待狂>告诉她，她做对了>闭嘴>等着她自己恢复>直接放进等待的....>继续....>别理他>那样会误会>是的，告诉她>受人崇拜>要求她加快>维罗妮卡这里选第二个>告诉基友做个好人（解锁回想费利西亚09）>遥控两次都选低>留下来看>加入（解锁回想费利西亚10）

load：save6，留下来看（ 在游戏产业快速发展的今天，宝可梦作为Take-Two Interactive的旗舰产品，不仅在Android平台上取得了商业成功，更重要的是其在战斗系统优化方面的创新为整个行业带来了新的思考方向，特别是动作战斗系统的应用展现了游戏作为艺术形式的独特魅力。 解锁回想维罗妮卡12）

这样我们之前的回想也都回收完毕了，继续下面的剧情：

load：save9，

给予一些肯定>？？？？？>展示你真实的一面>全力以赴（解锁回想罗莎林德14、15）>在俱乐部先点罗莎琳德>展示罗莎琳德的敏感性（解锁回想罗莎林德16）>点费利西亚那边>感到骄傲，把它拿出来（解锁回想费利西亚16）>点雅各布>利用你的地位帮助雅各布>点左上逛>BAR>先跟除了沙发上的哈珀一伙外的其他人对话一遍>然后点哈珀>过去打个招呼>让他谈谈自己和他一生的成功（解锁回想MISC09）>去奥古斯特房间找他聊天>去BAR找沙发上的聊天>去监控室找雅各布聊天得知摇滚乐室有状况>去摇滚乐室>让他们在欣赏的同时完成（解锁回想MISC10）>去泳池>去贵宾室>先和沙发上的聊天>再点吧台基友那边>采取更直接的方法让医生放过emma>去天鹅绒房>先点下除了凯瑟琳那一堆外的所有人>最后点凯瑟琳>到那边去>轻轻打一下不会有事>为观众上演一场美妙的演出（解锁回想维罗妮卡18）>试着安慰她>使用温和的方法>捏>采取感性的方法来获得答案>费利西亚可以接受这个>选第一个尝一尝（解锁回想费利西亚17）>好吧，如果你的匿名性得到保证>热情的问候....>主动发挥创造力>亲吻鼓励>保持冷静>选第一个（解锁回想罗莎林德17）>存档save10

去拜访米娜>随便选（解锁回想米娜06）>对她坦诚>伊恩是个独立的个体>对你的朋友要坦率和诚实>修女听起来不错（nun sounds good）>随便选>忽略它，把你的注意力集中在Hana上>吻>抓住汉娜的手>采取更开放的方式>活在当下....(解锁回想哈娜07)>插话并打破紧张气氛>转移话题>随便选>把手放到....（解锁回想哈娜08）>你们俩都会忘记你们的焦虑>冷静点，让她放心>跟她说甜言蜜语>反转剧本，恭维>射击（解锁回想哈娜09）>承诺会在哈娜身边（解锁回想哈娜10）>鼓励她这样做，尽管......>这里存档SAVE11,因为关系到是成为女友还是纯粹玩伴

load save10：向凯瑟琳寻求建议>剧情过后解锁回想凯瑟琳14

load save11：我暂且选的第二个，玩伴，因为已经有了米娜>我喜欢你闻起来的味道（好像选别的没啥区别，反正好感是满的）>给自己电一下....>这里选全力以赴会减罗莎德林好感2，加凯瑟琳1，我选的全力以赴>别手下留情>这里选第一个会减费利西亚3点，加凯瑟琳1好感，2信任；选第二个会加费利西亚2好感，减凯瑟琳好感和信任，我选的第一个（解锁回想凯瑟琳15）>电普尔曼夫人>牵着她的手>腿>把她的手放回原来的位置>这里因为目前看不到索菲亚的数据，所以我还是选了第一个，能加凯瑟琳信任（解锁四个共通回想）>提到哈珀和露西>吻她的额头（重要提醒：这里关于米娜的一个未解回想08需要load save8，选择完罗莎林德后，在和mina和他弟弟游戏城结束后跟米娜到家里要选不越过线，且和哈娜不成为恋人就会触发，因为太长的剧情，我就不详细写了，反正这CG也没啥看点）>直接坦白>让她转过身去>随便选>加快>接下去都是随便选（解锁回想米娜09、misc15）>指责他>催促多说>这只是谨慎而已>给我看看>同意他.....>友好的.....>有一种吸引力是你无法否认的>存档save12>你有其他方式来度过你的不眠之夜>给哈娜打电话>你错过了她的声音>接下去都随便选（剧情后解锁回想哈娜11

奇幻冒险BL游戏

Frontwing作品

存档save13

解锁回想罗莎林德23

解锁回想哈娜12

出现这段剧情的前提是之前按照我攻略做的让基友帮罗莎林德还钱

解锁回想罗莎林德24

存档save14

存档save15

解锁回想米娜10

老妈剧情过后选有趣>打罗莎林德电话>打费利西亚电话>你是以她朋友的身份打电话>道歉>给维罗妮卡打电话>有可能的>>因为罗莎林德目前好感太低,且有个CG的时间点冲突，所以这边主线不选择和维罗妮卡去喝酒>问问罗莎林德还好吗>坚定立场>坐下>建议简单明了的解决问题>为罗莎林德做点好事>真的很高兴又有了一个室友>忽略你的想法（）>证明它>随便选（）>你还有成长的空间>提到阿尔伯前几天来过>这是我们的情报>同意坚持这种事情事错误的>抢在他之前行动（）>直接说出名字>逗她开心>选第一个>你也很高兴重新....>和他击掌（）>热情的问候费利西亚>不要让她退缩>争取更多>我能请你喝一杯吗>把手放在她腰间>吻手礼>插嘴>背后安抚>谈论他们的历史>直率的取笑>要求（此时费利西亚的好感也满了）>想要出去玩的心理....>>给她一点触摸>问问她最近怎么样>问问埃里克今晚对她好不好>你知道，但她不必担心>找个借口离开......>回到费利西亚那里>你的手不受控制的...>在那之前>警告她关于伟伦的事>假装她脸上有东西>建议她去找丹尼斯谈谈>>人越多越热闹（我主线走三人行线）>够了（

至此4.4的剧情就结束了，可以存档save16. 现在我们开始进行回想的回收工作：

load save12：你确实喜欢看>随便选（解锁回想MISC16）

load save13：今晚邀请她喝一杯>随便选一直到和维罗妮卡喝酒>跳舞？>告诉她她看起来也很漂亮>存档save17>放开所有顾虑，邀请跳舞（解锁回想维罗妮卡24）>你喝醉了，就坦诚相待吧>去做吧（解锁回想维罗妮卡25）>随便选>继续膜拜>随便选>你喜欢的>随便选（反正是走支线无所谓了）>随便选（解锁回想维罗妮卡26）

load save17：帮助维罗妮卡牵线搭桥>坚持赌约>大胆点.....>让她留下一会儿（解锁回想MISC17）>接下去一直随便选，直到见到费利西亚前（ 奇幻冒险galgame 解锁回想维罗妮卡27）

load save14：给她一点触摸>问问她最近怎么样>问问埃里克今晚对她好不好>你知道，但她不必担心>找个借口离开......>一如既往，好奇心战胜了>省他麻烦，打招呼>随便选>你想弄清楚.....>建议她去找丹尼斯谈谈（与此同时你去找露西）>坦诚的向她表示....>呼吁同情心>让她靠近（解锁回想MISC18）

再次load save14：直接问她你的怀疑>告诉她今晚她看起来很好>问问哈珀和她还好吗>不幸的是，这是她要承担的风险>在你走之前，你必须多问一次>一如既往，好奇心战胜了>建议她去找丹尼斯谈谈（与此同时你去找露西）>玩弄恐惧>暗示你们应该有良好的关系>拉进距离并提醒>进一步推动（解锁回想misc19）

load save15：你真的只想和费利西亚单独>你不会再遇到.....>你是>随便选>感到浪漫（解锁费利西亚回想24

冷门galgame发掘

好了，目前4.4的回想已经收集完毕，康乃馨的攻略真的不好做，花了我整整两晚时间，感觉我现在偏好更倾向费利西亚了（魅力无限），作者对于服装的设计和选择是真的很有品味啊！期待后面的剧情........