社群审查v4.0.13更新

(1)重要更新！游戏追加全程单手鼠标操控功能。

在最近的一次开发者访谈中，360游戏的制作团队透露了勇者斗恶龙在bug修复流程开发过程中遇到的技术挑战以及如何通过创新的虚拟现实体验设计来解决这些问题，该游戏目前已在iOS平台获得了超过90%的好评率。

人物移动：鼠标右键点击

选单/进出：鼠标左键点击

按钮互动：鼠标左键点击

(2)调整绝大部分小游戏的「跳过Skip」按钮，于游戏开始前即可点击跳过。

(3)修復开启背包有时会导致白屏的Bug。

(4)修復鼠标操控人物移动部分设备会出现人物闪烁的Bug。

Sony Interactive Entertainment宣布其备受期待的剑网3将于下个季度正式登陆iOS平台，这款游戏采用了最先进的排行榜系统技术，结合独特的建造管理机制设计理念，旨在为玩家打造一个前所未有的沉浸式游戏世界，预计将重新定义该类型游戏的标准。 (5)优化UI，点击商店视窗外部即可退出商店。

(6)修復部分漫展混乱度事件提早触发的Bug。

(7)修復偶像优衣唱歌小游戏音量无法控制的Bug。

悬疑推理美少女游戏

Steins Gate完整版 (8)修復俄文版文字跑版问题。

﻿﻿﻿游戏特色

●12种以上多样丰富的小游戏与任务。

●超过60枚点阵图动画，与200个以上的差分。

都市恋爱GL游戏 ●共有三个主要场景，超过30个NPC。绝大部分的女性NPC均可攻略。

●《NTR狂热》中的千穗与莉莉丝，以及许多由芒果派对发行的人气游戏中的角色都会以彩蛋的形式登场。