沙漠追猎者（Desert Stalker）

沙漠追猎者官方中文版是废土题材，时间线位于末日后400年，此时有一个叫泽塔的文明

玩家作为一名沉沙猎手，替泽塔女王在大地上到处搜集珍贵宝物，

并把它们献给女王，同时也在进各种墓穴探险时挖掘宝藏，以此充实腰包。

渲染艺术风格独特，甚至是图书馆里的世界观之类的都非常优秀，

作者做了很多分支，比如某个角色死了，就会有完全不同的剧情。

可能一段剧情会有六七种不同的平行线，文本足足有一百六十万

游戏设定借鉴了辐射、潜行者、疯狂的麦克斯等知名作品，

沙漠追猎者攻略：

游戏中也有着各种各样的阵营，譬如尸鬼、变种人、拾荒者等，

每个阵营都有各自的目的，游戏也提供了一些选择给玩家用来合纵连横。

不同于为H而H，本作主打的是剧情为先，H为辅料的这样一种体验，