沙漠追猎者（Desert Stalker）

🎻 玩法说明
游戏特色
沙漠追猎者这是一款由【Zetan】制作的游戏 艺术风格出众渲染优秀，业内顶级水准 已经更新六年，文本量高达160W+。 剧情与情感用非常细腻的方式慢慢道来， 富有哲理与启发，能接触的人物很多，审美也在线。 不管从CG建模到CG渲染，都是电影级别的！ 动态内容也非常的细腻！绝对是不可错过的大作！现在开始-沙漠追猎者免费下载
游戏截图
⚱️ 游戏指南
沙漠追猎者官方中文版是废土题材，时间线位于末日后400年，此时有一个叫泽塔的文明
玩家作为一名沉沙猎手，替泽塔女王在大地上到处搜集珍贵宝物，
并把它们献给女王，同时也在进各种墓穴探险时挖掘宝藏，以此充实腰包。
渲染艺术风格独特，甚至是图书馆里的世界观之类的都非常优秀，
作者做了很多分支，比如某个角色死了，就会有完全不同的剧情。
可能一段剧情会有六七种不同的平行线，文本足足有一百六十万
游戏设定借鉴了辐射、潜行者、疯狂的麦克斯等知名作品，
沙漠追猎者攻略：
游戏中也有着各种各样的阵营，譬如尸鬼、变种人、拾荒者等，
每个阵营都有各自的目的，游戏也提供了一些选择给玩家用来合纵连横。
不同于为H而H，本作主打的是剧情为先，H为辅料的这样一种体验，