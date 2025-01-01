太鼓达人作为Electronic Arts旗下的重磅作品，在Steam平台上凭借其出色的多语言本地化和创新的手势控制，成功吸引了全球数百万玩家的关注，并在发布后的短短几个月内就创下了令人瞩目的销售记录，同时获得了业界专家和媒体的一致好评。

凤凰v15这是著名大作[美德]的作者最新制作的新作神级国风SLG游戏。玩过美德的都知道美德的画质有多高，这部新作品质更上一层楼。本次已经不需要汉化组干活，作者直接发布了官方中文版本！游戏世界发生在未来都市，一个科学和魔法都非常发达的世界里。已有多位女主登场大量エロ剧情，动态CG，反正就是精品制作~ 凤凰城故事发生在1个魔法和科学都很发达的世界，超级英雄很重要的世界。你是个徘徊在光明与阴影交汇处的流浪者，被拖进英雄与恶棍之争风口浪尖。这座城市正在分崩离析，正义正在堕落，你将不得不承担责任~不，这听起来很无聊，你为什么不享受在这个城市幻想世界里的轻松生活把你后宫里所有的性感美女都泡在一起，不管他们是英雄还是恶棍…这也解决了争吵，对吧?凤凰v15最新

凤凰最新版更新日志：凤凰v15:游戏数据文件夹迁移-1200+新图与动态场景朱丽安娜将成为你的女友-新女孩西奥法诺以及她的完整故事线-可以再次在俱乐部里审讯艾妮妲了-夕瑟，朱丽安娜，索琳，奥梭尼娅，艾妮妲将在本次更新中有新色情场景-夕瑟&艾妮妲，索琳&奥梭尼娅的新后宫场景-bug修复

20刀赞助码：529224

第一个问题是有没有达到法定年纪，答案选第一个（你也可以试试另外两个选项）。

游戏第一个画面过后需要给主角起个名字，这个看心情起名就行，直接按回车是通过不了的。

在一段剧情过后你到了姨夫约书亚家，然后会遇到罗西阿姨，之后你在楼上房间打望的时候发现了一位美女，当你洗完澡之后发现刚才那位美女就是你印象中又丑又胖的表姐米娅。

当天晚上躺在床上的时候你要出去透透气，一直走，不久之后就选第二个选项

第二天上学路上会遇到小混混，三个选项随便选，结果都是一样的。之后会出现一个教授，之后的剧情还会遇到他。

到了学校会遇到一男一女，分别是内奥米和哈鲁，进了教室之后需要你搭讪同桌阿普沃，并且预期同时同样两个选项结果都是一样的，之后再食堂遇到诺亚，之后有两个选项也是随便选，在走廊认识新同学之后选择去食堂，放学之后你去警局查你父亲的案子，两个选项没差别，回家之后选择第三个选项，去客厅会发现米娅、纳迪亚和哈利，对话之后选择第一个选项，换完衣服之后选择第一个选项，晚上哈利回来找你，然后有段剧情。

第三天诺亚会告诉你大学旅行的事，选择去参加。之后的体育课，你会在跑步的时候瞬间进入回忆，并会有凯拉发生的剧情，之后就会有两个选项也是随便选，一大段剧情之后你去上厕所，上完厕所发现误入了女厕，然后选择第五个选项，然后又发现那个教授，但是还是不知道名字。

选择第二个选项，因为你回到教室之后遇到内奥米摔倒，拉她一把，放学后你和阿里亚一起吃冰淇淋，然后发现警局的女警是阿里亚的继母，之后和阿里亚去酒吧遇到两个坏女孩路西和拉西，接着去超市遇到明迪，同样两个选项结果一样，回到家之后选择前两个选项，第三个选项是祖安人的选择。之后一段剧情之后这个版本游戏结束。

游戏画面与CG：☆☆☆☆☆

游戏剧情：☆☆☆☆

游戏可玩性：☆☆☆☆

整体评价：☆☆☆☆☆

