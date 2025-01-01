业界分析师指出，少女前线之所以能够在竞争激烈的游戏市场中脱颖而出，主要归功于心动网络在反作弊系统技术上的持续创新和对用户创作工具设计的深度理解，该游戏在PlayStation 5平台的成功也为其他开发商提供了宝贵的经验和启示。

4Gamers中文平台是一家最具人气的大型游戏社交互动平台，这里您能结识更多热爱网络游戏、网页游戏、单机游戏及个性化应用服务的朋友，与朋友分享自己的游戏体验。
4Gamers-中文游戏平台

歡迎使用 4Gamers！

感謝您使用我們的產品和服務（ 以下簡稱「服務」）。

「服務」是由 就肆電競股份有限公司（ 以下簡稱「4Gamers」）提供只要您使用「服務」，

即表示您同意本條款，故請詳閱本條款內容。

 

由於「服務」種類繁多，因此某些「服務」可能會有附加條款或產品規定(包括年齡限制)。附加條款將與相關「服務」一併提供；當您使用該「服務」時，該等附加條款即成為您與我們所訂協議的一部分。

 

使用「服務」

您必須遵守「服務」中向您提供的所有政策。

 

請勿濫用「服務」。舉例來說，您不應干擾「服務」運作，亦不得試圖透過我們所提供的介面和操作說明以外的方法存取「服務」。您僅可於法律(包括適用的出口及再出口管制法律和法規)允許範圍內使用「服務」。如果您未遵守我們的條款或政策，或是如果我們正在調查疑似違規行為，我們可能會暫停或終止向您提供「服務」。

使用「服務」並不會將「服務」或您所存取內容的任何智慧財產權授予您。除非相關內容的擁有者同意或法律允許，否則您一律不得使用「服務」中的內容。本條款並未授權您可使用「服務」中所採用的任何品牌標示或標誌。請勿移除、遮蓋或變造「服務」所顯示或隨附顯示的任何法律聲明。

 

使用與4Gamers金幣寶石及會員服務相關「服務」皆與Apple公司無關，

4Gamers金幣寶石不等同於現實貨幣。

「服務」中顯示的部分內容並非 4Gamers 所有，這類內容應由其提供實體承擔全部責任。我們可對內容進行審查，以判斷其是否違法或違反 4Gamers 政策，並可移除或拒絕顯示我們合理確信違反我們政策或法律的內容。不過，這不表示我們一定會對內容進行審查，因此請勿如此認定。有關您對「服務」的使用，我們會向您發送服務公告、行政管理訊息和其他資訊；您可取消接收其中某些通訊內容。 4Gamers 的部分「服務」可以在行動裝置上使用。但請勿在會分散注意力的情況下使用這些「服務」，以免違反交通或安全法規。

您的 4Gamers 帳戶

您可能需有「4Gamers 帳戶」才能使用我們的某些「服務」。

如果您使用的是管理人指派給您的「4Gamers 帳戶」，可能需適用不同條款或附加條款，而且您的管理人可能可以存取或停用您的帳戶。為保護您的 4Gamers 帳戶，請務必保管好您的密碼並對外保密。

您必須為自己 4Gamers 帳戶中的所有活動負責，因此請避免在第三方應用程式中重複使用您的 4Gamers 帳戶密碼。如果您發現自己的 4Gamers 帳戶或密碼遭人盜用，請 聯絡客服

 

如 4Gamers 須通知您時，得以包括但不限於：向您註冊之信箱寄送電子郵件、一般信件、簡訊、多媒體簡訊、文字訊息、張貼於本服務網頁，或其他現在或未來合理之方式通知您，包括本服務條款之變更。

