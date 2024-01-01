💖
游戏故事

蜉蝣（MayFly）是一款国风SLG游戏，以异能题材为背景，精美的建模和宏大的剧情为玩家带来沉浸式的游戏体验。EP2重置版现已推出，带来全面升级的游戏内容。 这座都市的暗影深处藏匿着无数谜团。摩天大楼之间的街巷里，璀璨霓虹与巨幅广告试图遮掩表面繁荣下的深层真相。"在黑暗中觉醒的力量，究竟是天赐的恩典还是命运的枷锁？ 游戏的3D建模技术令人惊叹，在视觉表现上达到了新的高度，完全符合现代玩家的审美标准。游戏构建了一个庞大而深邃的故事世界，情节设计引人入胜。重置版本的建模工艺更加精湛，这样的品质绝对值得体验！

蜉蝣官网故事背景设定在德文郡，这座庞大的超级都市呈现出明显的社会阶层分化，被划分为上下两个截然不同的区域。上层区域环境优雅，高楼耸立，是富商巨贾和社会精英的居住地；而下层区域则人口密集，生活着普通劳动者和各种社团组织（包括传统的神秘团体）。


十年前，一场神秘事件导致城市中的部分居民（特别是年轻群体）突然获得了超越常人的特殊能力。然而，这些异能者中的一些人开始利用自身能力从事违法行为，特别是针对上层区域的富裕阶层。这种现象引发了社会秩序的动荡，治安形势日益严峻。

为了应对日益严重的混乱局面，都市管理当局制定了两项特殊法规：《特别执法条例》和《异能者管理法》。前者授权特定的异能者执行更广泛的执法职责；后者则对异能者建立了专门的管理体系，包括设立专门的矫正机构。

在这样的世界背景下，你将扮演一名拥有特殊异能的执法者，你的每一个抉择都可能影响你与他人的关系和整个城市的命运走向。是像蜉蝣一样短暂地存在于这座表面繁华的都市中，还是在混乱中开辟出一条独特的道路，留下永恒的传说？"改变命运的力量就在你手中。"


沉浸于精美的游戏画面，感受高级建模与动态效果带来的视觉盛宴。EP2重置版带来了显著提升的渲染质量、添加的体积光/体积雾以及更精细的角色模型，每一帧都经过精心打磨。

