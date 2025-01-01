作为新一代游戏的代表作品，偶像大师在Nintendo Switch平台的成功发布标志着心动网络在直播录制功能领域的技术实力已经达到了国际先进水平，其创新的增强现实功能设计也为同类型游戏的发展指明了方向。
雪月花|Snow Moon Flower
Ver1.5,官方中文版+DLC
🎚️ 详细介绍
武侠是通过武术来实现正义的人。
这是一款武侠小说风格的RPG。
武侠世界叫做江湖，武侠地区叫做武林。
主角龙濑是一位冉冉升起的武侠人物，即使是他所属的森普派也非常重视他。
故事开始于龙井保护一个名为Hiiro的女孩，她从邪恶的教派逃脱。
他的师父凛美，他的妹妹徒弟濑树和喜朗。
在与这三位女英雄一起训练的日子里，龙濑参加了武术会议，以测试他的技能。
雪月花|Snow Moon Flower 已准备就绪，点击下载开始游玩。
