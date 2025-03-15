和存在感薄弱妹妹一起的简单生活v0.82

📀 游戏简介
游戏特色
妹与同居×动作战斗×Roguelike×开放世界的奇幻RPG游戏！ 玩家在与妹妹一起生活的同时，在地下城里扮演独自冒险者。 为了治愈妹妹特殊的体质，玩家不断地寻找用于制作万能药剂“红髓液”所需的材料。 如果在规定时间内无法完成，妹妹将会……！ 回到家冒险后，玩家会与妹妹共度宝贵时光。 用收集到的食材为妹妹做饭，分享冒险的故事，一起玩游戏或一起睡觉。 作为一个培养游戏，玩家需要仔细观察妹妹的成长，并感受到作为哥哥的成就感。 随着与妹妹关系的加深，将解锁更多互动！ [超越兄妹之情] 日复一日的亲密生活也会给两人的感情带来悄然变化……！ 偷偷观察妹妹的睡脸，偷偷进入浴室！ 晚上对无戒心的妹妹恶作剧，或者在玩游戏时不经意地捉弄！ 尽情感受妹妹的可爱之处，但不要惹妹妹厌恶哦！
📝 游戏秘籍
和存在感薄弱妹妹一起的简单生活v0.82更新日志：
v0.82
新增了女仆兔BOSS战
新增了河之主BOSS战
为遭遇机甲事件增加了一些细节
重制了炸鱼玩法
新增了道具和装备
新增了一个敌人
2025/03/15
0.7更新履历：
-初步实装额外的洗面所妹妹手交动画（后续需要继续更新）
-初步实装厕所妹妹口交动画（后续需要继续更新）
-早晨起床后可以选择跳过流程
-洗发水相关事件修改了触发条件，哥哥一个人洗澡时出现新的操作
-增加了哥哥空手作战的能力
-实装了一些武器和装备
-优化了弓的攻击模式
-实装了商店车，目前只能通过”战车”塔罗牌进行召唤
-初步实装卢恩符文Ansuz，允许玩家自定义编写其他玩家可见的文字
-优化了自动更新的触发机制
0.21更新履历：
修复了所有0.2版本已知的BUG
0.2更新履历：
新增了获得游戏机后和妹妹的互动事件
新增了和妹妹一起洗澡的选项和事件
新增了厕所场景和相关事件
修复了一些0.1版本的遗留BUG
完全重制了ARPG系统，请耐心等待内容补充
新增了怪物类型
新增了地图类型
