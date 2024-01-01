感人至深美少女游戏

完蛋！我被美女包围了!

完蛋！我被美女包围了!封面
Air下载

官方中文，免费下载，最新版，破解版，官方入口

完蛋！我被美女包围了!-本作的游戏系统与美少女游戏及视觉小说保持一致。玩家观看真人演员录制的视频，并在关键对话选项中做出选择，推进剧情发展，进入不同的剧情分支，并最终抵达游戏的十二种结局之一。在游戏中，玩家扮演游戏的男主角顾易，负债累累、样貌未知，但被一众性格各异的美女包围了，与她们发展亲密关系。

核心特色

  • 沉浸式游戏体验
  • 精美的视觉效果
  • 丰富的游戏内容
  • 多平台支持
《完蛋！我被美女包围了！》是由中国大陆游戏开发商intiny制作发售的电影交互式的恋爱游戏，在2023年10月18日上线Steam和Epic游戏商城，并在2024年8月登陆PlayStation4/5、Xbox One、Xbox Series X|S、Switch及移动平台。在游戏中，玩家扮演创业失败的男主人公顾易，与多位由真人演员扮演的女主人公开展恋爱关系，并在她们之间周旋。该作品由钟晨瑶、王姿允、余冰慧、邹佳佳等领衔主演。

立即开始你的游戏之旅

DOWNLOAD 2.5GB
Windows / Mac / Linux
安全认证

