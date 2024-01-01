01 / 05

意外反转galgame

29岁的人妻想成为职业coser是否搞错了什么？

29岁的人妻想成为职业coser是否搞错了什么？封面
Lump of Sugar新作

Yuzusoft经典

Ver1.0.10,官方中文步兵版,官网，中文官网，免费下载，中文下载，安全下载，安卓版下载

TAGS: SLG 人妻

galgameC100发售

02

29岁的人妻想成为职业coser是否搞错了什么？「这一次，换我站在你的舞台背后，成为最闪亮的那道光。」 她是一位热爱 Cosplay 的人妻，正迈入 20 多岁的最后一年。 这一年，她立下目标：成为一名受欢迎的职业 Cosplayer，闪耀于萤光幕前。 而你，是她的丈夫，也是她最重要的伙伴。 在这段既梦幻又现实的旅程中，你将一边协助她经营社群、拍摄作品、与粉丝互动，一边面对名气与欲望带来的试炼。

AVG即将发售

核心特色

    galgame豪华版

  • 沉浸式游戏体验
  • 精美的视觉效果
  • 丰富的游戏内容

  • 多平台支持

Air汉化版

05

