女忍者训练师封面
游戏特色

女忍者训练师这是一款由Dinaki制作组制作的游戏 游戏CG非常的多，并且还有各种各样的事件 还有被NTR内容！各种剧场版的角色也有

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3
游戏截图4
游戏截图5
游戏截图6

游戏信息

类型 动作冒险
平台 PC / 移动端
语言 中文
大小

约 2GB

系统要求

Windows 10 或更高版本
8GB RAM 内存
GTX 1060 或同等显卡

女忍者训练师第一次运行需要在游戏左下角选择语言ZH

游戏截图

游戏自带作弊，点击自己房间左下角书柜开启

游戏截图

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿在连续几天观看火影忍者之后，你不知怎么地就来到了科诺查的正门附近。

游戏截图

你会遇到三个你熟悉的女孩：野田佳彦和樱花。

游戏截图

很明显，他们把你和别人搞混了，所以你装出一副大胆的样子，决定跟他们一起玩。

游戏截图

后来发现，你是上述女孩的受邀培训师……是时候决定你的培训将是什么样子了

游戏截图

……不过……既然这是一个梦想，也许你可以和她们一起享受一些“乐趣”……

如此生动的事情能仅仅是一个梦吗……？

