米拉AIv1.5.2 AI版

⚡ 产品介绍
游戏特色
这是一个关于一对从高中开始就在一起的夫妇的故事。以前的激情只剩下阴燃的余烬，所以米拉与无聊作斗争，开始探索她曾经试图忽视的那些心灵角落。游戏中有三条路径 – NTR（作弊）、忠诚和 NTS（分享）。你会在这里看到很多场景和 dom/sub 场景 – 请注意。
核心玩法
战斗系统
流畅的动作战斗
开放世界
自由探索冒险
多人合作
团队协作挑战
系统要求
Windows 10+
8GB RAM
GTX 1060
50GB 空间
详细攻略
新动画，新 NTS 场景（添加到图库）。享受）新内容：NTR：没有Netorase（与 Bob）：鲍勃）路线（NTS 路线）的新动画场景和 H 场景Mila&Paul打斗场面（NTS路线）中的固定艺术修复了以前版本中的几个错误固定了鲍路线的掩护。忠诚：没有
