29岁的人妻想成为职业coser是否搞错了什么？

29岁的人妻想成为职业coser是否搞错了什么？

Ver1.0.10,官方中文步兵版

9.4 评分
2.3M 下载

恐怖惊悚AVG

900K 玩家

🎧 产品详情

29岁的人妻想成为职业coser是否搞错了什么？「这一次，换我站在你的舞台背后，成为最闪亮的那道光。」 她是一位热爱 Cosplay 的人妻，正迈入 20 多岁的最后一年。 这一年，她立下目标：成为一名受欢迎的职业 Cosplayer，闪耀于萤光幕前。 而你，是她的丈夫，也是她最重要的伙伴。 在这段既梦幻又现实的旅程中，你将一边协助她经营社群、拍摄作品、与粉丝互动，一边面对名气与欲望带来的试炼。

核心特色

战斗系统

流畅的动作战斗

开放世界

自由探索冒险

多人合作

团队协作挑战

成就系统

丰富的奖励机制

游戏标签

#SLG #人妻

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3

战斗系统美少女游戏

游戏截图4

多结局全年龄游戏

4.9/5 用户评分

选择系统GL游戏

900K+ 活跃用户

美少女游戏修复补丁

游戏数据

GL游戏高清重制版

系统要求

操作系统 Windows 10+
内存 8GB RAM
显卡 GTX 1060
存储空间 50GB

