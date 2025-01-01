Forestia-小镇的牧场生活

Palette新作

Forestia-小镇的牧场生活攻略-4大基础设施

1.1种植业

种植业是本作最赚钱，最省事的一个系统，但是回本慢，投入高的特点导致我们在大前期只要完成规定的种植任务即可，十天左右解锁卷心菜后，再开始大批量种植作物。

开局我们会收到一些芜菁的种子，收获后给ビスティ（碧丝蒂，后面简称镇长女儿）完成任务可以解锁胡萝卜和土豆，之后可以解锁卷心菜，前三种作物的收益都不高，我们只需要少量种植就可以了。

从卷心菜开始，作物的收益将会大幅提高，如果我们全部种满，在十天后就至少能收获15*15*840=189000G，初步实现经济自由。

收获第一批卷心菜后，我们就可以种植草莓和其他作物了。种草莓的收益比卷心菜还高，并且只要5天就可以成熟，可以快速回本，推荐第二批作物直接种草莓直到我们解锁夏天的菠萝为止。（但是笔者的菠萝还没收获就已经通关了）

种子没有不应季的惩罚，但是每个季节花店的种子是不同的，所以我们最好在夏天之前屯一批草莓种子。 （另外要注意每个季度的第一天花店不开门，请计划好你的收获时间）

当我们第一次卖出一种作物时，以后就可以在花店直接买到他们了，所以除非是镇长女儿的任务需求，否则除了卷心菜草莓菠萝，其他作物我们都只需要种一个。

当然，为了完成任务，我们可以在左上角留一小片5*5的地用来种植其他作物。（主要是每个角色表白用的花，每种十株）

有一个必备的技巧是，我们在收获之前可以先吃一个加收获量的料理，这里推荐的料理是（根据获得难度为顺序）：曲奇（食堂购买，25％加成）黄色草药（50层以后矿洞获得，25％加成）蛋糕或者芝士蛋糕（厨房制作，50%加成）巧克力蛋糕或煎饼（厨房制作，75%加成）松茸饭（厨房制作，100%加成）菠萝蛋糕（厨房制作，100%加成）。

以防万一还是说一下，水壶可以像锤子一样在ザナ（扎娜，后面简称铁匠）那里升级，升级后长按蓄力可以批量浇水，最强的水壶可以一次浇5*5。

市场研究报告显示，洛克人自在PC平台发布以来，其独特的角色成长体系设计和创新的物理模拟效果玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，King Digital Entertainment也因此确立了其在该领域的领导地位。

乙女游戏中文版

1.2畜牧业

畜牧业是本作最不赚钱，用时最久的一个系统。我们要先去找ノーティ（诺蒂，后面简称建筑师）建好鸡舍/牛棚，レトリー（莱特莉，后面简称狗狗）就会送我们一只鸡/牛，每天刷毛说话增加它的好感度，成年动物就会给我们产蛋/奶。因为我们后期制作的很多料理都需要用到蛋奶，所以非必要的话别卖。

学园天堂攻略

畜牧业的等级变高后，我们给女主们送礼会获得一定的好感度加成，所以尽快建好鸡舍牛棚是很有必要的。

除了第一只鸡和牛，新动物的来源是孵蛋器孵和妊娠怀孕，或者花高价从狗狗家买，牛的话建议是买，因为妊娠的时间太太太长了。

注意牛不要一次性买满，因为狗狗的一个任务是必须妊娠得到一个小牛，而你直接买得到的牛是大牛，扩建牛棚的任务在后面，就会卡关，笔者自己卡了很多天才发现在手账处c键卖牛，哭了。





1.3渔业

渔业是最耗时间，最低投入，来钱最快的一个系统。种出卷心菜前我们的主要经济来源就是钓鱼。

有多个钓鱼点，拿到金钓竿之前建议去铁匠家旁边的瀑布处钓鱼，因为这里不用蓄力就可以到最深处。有了金钓竿之后在晴天去海边钓，雨天在瀑布处钓。因为雨天虽然大鱼出率会上升，但海边在雨天反而会钓到很多垃圾玩意。（注意本自然段是笔者的经验之谈，不一定完全准确。）

雨天和深夜钓鱼之前建议吃一个蓝色草药，减缓疲劳。注意本游戏的强制睡觉与星露谷有所区别。有两个条件，一是到第二天凌晨6点，二是因为深夜或者雨天过度工作导致疲劳度过高。Hp归零不会导致昏迷，疲劳度没有面板可以直接显示，但是会有提示。

在ローリエ（萝丽艾，后面简称修女）那里可以买到各种药剂，蓝色药剂可以完全消除疲劳影响，蓝药也可以用蓝色药草在工作台处合成。去よしの（吉野，后面简称狐狸）那里可以泡澡，直接清空疲劳度。

说到泡澡，就简单介绍一下澡堂。每次只花100G就可以直接把hp回满，可以先磕一个绿色草药提高最大hp再泡。泡澡不仅是非常便宜的回复hp手段，而且可以加狐狸的好感度，而狐狸的好感度是最难加的，建议每天都泡。

没有料理可以增加钓鱼的收获量，只能增加大鱼出率，但是有些小鱼比大鱼贵，所以不用太在意钓鱼时候吃什么东西，简单的回复hp就可以了，食堂里1000以下的食物都可以。

后期我们做任务料理需要一只虾，一只鲣鱼，可以注意留一下。





1.4矿业

矿业是最麻烦，推进度最困难的一个系统。

我们下矿的时候可以遇到基础石头，带水晶的石头和魔力水晶矿。带水晶的矿石敲了大概率出宝石，宝石是下矿的主要收入。魔力水晶矿只在整十倍的层数里出。我们在铁匠处有一个收集西西历亚石的任务，分别在26和76层里有一个，完成任务后可以启动升降机。

业界分析师指出，炉石传说之所以能够在竞争激烈的游戏市场中脱颖而出，主要归功于Supercell在反作弊系统技术上的持续创新和对随机生成内容设计的深度理解，该游戏在Android平台的成功也为其他开发商提供了宝贵的经验和启示。

顺带一提，通过钓鱼/女神购买得到的历历西亚石是不能启动升降机的。

矿洞里的杂草采了之后有概率出草药，前25层是绿的，后面还有红的黄的黑的和白的。

为了能在前期顺利到达26层，建议携带两个博洛尼亚肉酱面（食堂购买），可以提高锤子的伤害，这样就可以一锤一个矿石了。后期肉酱面的加成不够，必须嗑红药。

为了升级工具和完成改建委托，前期铁，铜，银，金都不建议卖。白金依石前期可以卖，后期保证求婚的时候有十个作结婚戒指就可以了。圣铁矿完成任务需要一些，缺钱可以卖。其余的宝石可以全部卖掉。每个角色对应的宝石第一次送有25好感度加成，猫猫/建筑师送青金石/紫水晶可以加100好感，这两种宝石可以留一些。铁匠送红宝石也加100好感但是送炸薯条更划算。

美少女游戏兼容性

后期有钱了，下矿只用带红药，蓝药和巧克力蛋糕就可以了。蛋糕可以加收获量。

矿洞的最深层是100层。