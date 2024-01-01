🎮 AI少女|MOD

💖
Lump of Sugar全集

月姬下载

游戏故事

AI少女角色爱好者的游戏 这款游戏的核心部分是角色创建。 你可以创建非常精细的角色，所以 尽情发挥你的想象力吧！ 你创建的角色会随着AI移动和成长（太棒了）。 关于角色性别 如果你不是要创建男性角色，我 绝对建议在创建女性角色时选择双性人角色。原因是，虽然 女对女的玩法比较平淡，变化也比较少，但 设置为双性人角色可以增加多样性，所以我推荐这样做。 人工智能的反应出奇地好 人工智能的反应也很好，所以类型和愿望的结合似乎可以产生很大的不同。 ◆极致的3D生活模拟来袭，在变成废墟的荒岛上与少女自由度过时光！ ◆ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ “AI*Girl~AI少女” 是一款终极 3D 生活模拟游戏，它打破了游戏领域的传统观念。 与充满存在感、仿佛拥有独立生命的AI少女们一起，在荒岛上享受悠闲自在的生活。 *所有角色均已年满18岁。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆使用功能丰富的角色化妆 功能创建您喜欢的角色。 您可以创建自己喜欢的AI女孩！ ◆ ━ ... ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 与自由自主行动的 AI 女孩一起感受前所未有的最强存在感！ ◆ ━ ... 《AI*Girl》中的女孩们会自己思考和行动。 她们独立自由的行动，真实地展现了生命力。 这些拥有极致生命力的AI少女，将与你一起在荒岛上生活。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◆ 和女孩们一起在废墟岛上体验极致的慢生活！ ◆ ━ ......

玩法攻略

收集要素GL游戏

攻略秘籍

通过安装MOD，可以使用原本不存在的功能、参数、服装、发型等部分。

MOD 通常指非官方制作的修改数据，AI少女本页面将遵循此规则，并在确认后立即添加“AI*Shoujo”用户制作的 MOD 文件信息。由于

MOD 的性质，安装 MOD 的风险由您自行承担，并且您应该了解在使用 MOD 之前需要具备一定的知识，例如备份游戏数据并积极研究安装方法。

游戏截图

硬修改

此方法涉及使用同名的修改文件覆盖游戏配置文件。这被称为

“覆盖法”。这是最简单的安装方法，但除非您事先复制原始文件，否则您将无法将游戏恢复到安装前的状态。

游戏截图

不覆盖文件而只是将文件添加到AI少女游戏配置文件夹的模组也称为 HardMod，以区别于 zipmod。

Zipmod

这是一个无需解压即可运行的模组，文件扩展名为 .zipmod（或简称 .zip）。这样做的好处是，您可以安装和卸载模组，而无需修改游戏配置文件，只需将它们放在指定的文件夹中即可。

游戏截图

回滚到之前的状态很容易，但您需要事先准备好 BepInEx 及其插件“Sideloader” 。

香草

指未安装任何模组的原始游戏状态。游戏术语，类似于未添加任何配料（模组）的冰淇淋。

分支剧情ADV游戏

18禁游戏限定版

galgame新手入门

galgame经典作品

