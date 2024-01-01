通过深入分析极限竞速在Windows平台的用户反馈数据，我们可以看出盛趣游戏在跨平台兼容优化方面的用心，特别是云游戏技术功能的加入大大提升了游戏的可玩性和用户粘性，这种以用户为中心的开发理念值得推广。

沙漠追猎者（Desert Stalker）游戏封面

沙漠追猎者（Desert Stalker）

官方中文，免费下载

🎧 游戏详情

沙漠追猎者这是一款由【Zetan】制作的游戏 艺术风格出众渲染优秀，业内顶级水准 已经更新六年，文本量高达160W+。 剧情与情感用非常细腻的方式慢慢道来， 富有哲理与启发，能接触的人物很多，审美也在线。 不管从CG建模到CG渲染，都是电影级别的！ 动态内容也非常的细腻！绝对是不可错过的大作！现在开始-沙漠追猎者免费下载

📮 操作指南

沙漠追猎者官方中文版是废土题材，时间线位于末日后400年，此时有一个叫泽塔的文明

玩家作为一名沉沙猎手，替泽塔女王在大地上到处搜集珍贵宝物，

并把它们献给女王，同时也在进各种墓穴探险时挖掘宝藏，以此充实腰包。

渲染艺术风格独特，甚至是图书馆里的世界观之类的都非常优秀，

作者做了很多分支，比如某个角色死了，就会有完全不同的剧情。

可能一段剧情会有六七种不同的平行线，文本足足有一百六十万

游戏设定借鉴了辐射、潜行者、疯狂的麦克斯等知名作品，

沙漠追猎者攻略：

游戏中也有着各种各样的阵营，譬如尸鬼、变种人、拾荒者等，

每个阵营都有各自的目的，游戏也提供了一些选择给玩家用来合纵连横。

不同于为H而H，本作主打的是剧情为先，H为辅料的这样一种体验，

所以如果只是为了H内容而游玩本作，那么很多时候反而不会出现冲的快乐的情况，

但如果冲着剧情和世界观来玩，那么H内容出现时，反而会有一种调剂的感觉。

﻿﻿更新日志：

0.18.4 版本

翻译更新

新增西班牙语翻译（贡献者：Darax）

更新繁体中文翻译（贡献者：AHHCrazy）

V0.18.3

小改动/错误修复：

修复了由于压缩导致的所有动画不连贯或不完整问题

修复了选择多个类别时音乐播放器中可能出现的软锁问题

修复了艾因在集市后的活动无法在画廊中解锁的问题。

游戏截图

如果您至少看过一次该活动，加载保存应该可以追溯解锁。

简化了双胞胎市场场景的条件（现在访问它更加一致）

修复了如果玩家没有与 Kateryna 谈恋爱，

游戏截图

导致 Kateryna 的任务无法完成的逻辑错误

翻译

添加意大利语翻译（来源：Eagle1900）

更新简体中文翻译版（来源：aler）

游戏截图

更新俄语翻译（来源：Kasatik）


V0.18.2

增加了参观奴隶市场时与双胞胎一起发生的小事件

细微更改/错误修复：

为女王场景添加了一些动画和额外的完成选项

在 Krait 的夜景中为 Fangs 添加了动画

游戏截图

修复了 Ivy 电脑中缺失的背景图片

修复了法典中缺失的背景图像

游戏截图

修复了地下室部分 d18b 中错误的条件对话检查

完整中文版本

