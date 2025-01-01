亚洲之子(Son Of Asia)_中文官方网站

最终幻想系列作为日式RPG的经典代表，在三十多年的发展历程中不断创新和进化，从传统的回合制战斗到实时动作战斗，从线性剧情到开放世界，每一代作品都在推动RPG游戏的边界。

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V60.0

<剧情>

1.新增了波多野结衣(教育部长)的新剧情，包含164+视频，16+事件

Steins GateCG包

2.新增了田中瞳(市长)的新剧情，包含166+视频，14+事件

3.新增了神木麗(议员助理)的新剧情，包含139+视频，12+事件

4.新增了河北彩花(议员养女)的新剧情，包含150+视频，11+事件

5.新增了有栖花緋(市长候选人)的新剧情，包含144+视频，10+事件

6.新增了Unpai(敌蜜)的新剧情，包含126+视频，13+事件

<扩展>

1.银行事件

2.沉思酒庄事件

3.神秘岛屿事件

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V55.5C

<剧情>

1.新增了三年二班的新新剧情，第二排的6个人。

galgame画面设置

2.最终篇的序幕。

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V50.0

<剧情>

1.新增了三年二班的新剧情，第一排的6个人。第二排的6人仍在制作中。

2.新增了地下擂台赛

经过三年精心打磨的维多利亚终于迎来了正式发布，Ubisoft在这款作品中投入了大量资源来完善反作弊系统系统，并创造性地融入了云游戏技术机制，使得游戏在Linux平台上的表现超出了所有人的预期，成为了年度最值得期待的游戏之一。

<修复>

1.如果警员寻枪事件意外终止在BUG上报按钮里可以一键重置

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本日志：V48.8

<剧情>

1.新增了班长的新剧情，包含167+视频，14+事件

视觉小说Steam下载

2.新增了校花的新剧情，包含120+视频，13+事件

3.新增了电车妹的新剧情，包含129+视频，12+事件

4.以上为部长千金第一阶段的剧情，完成后会逐一开放3个可扩展的新地点

5.新增了美妆导购的新剧情，包含132+视频，10+事件

视觉小说Steam下载

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本V41.2C3

<剧情>

1.整形医生的新剧情，包含268+视频，14+事件

2.上届冠军的后续剧情，包含60+视频，4+事件

3.俱乐部老板的新剧情，包含216+视频，18+事件

4.城建部长的新剧情，包含108+视频，10+事件，2个分支结局

5.某位隐藏角色，包含148+视频，11+事件

<支线>

1.主要的任务就是达成便利店的100万盈利

2.剧情开启的方法为-大别墅-再召开一次迎新会-去机场接机

<修复>

1.警察局长在餐厅的前置需求：至少成功完成2次义警任务中的电话任务

电子竞技产业的蓬勃发展不仅为游戏行业带来了新的收入来源，更重要的是推动了游戏设计理念的转变，越来越多的游戏开始在设计阶段就考虑电竞化的可能性，这种趋势正在重塑整个游戏生态系统的结构和运营模式。

2.调整了车行三名投资人的各自触发条件，并可以直接显示触发需求。

3.针对偶像大赛苦手的玩家提供了一个逃课按钮，可以一键完成偶像大赛。

——————————————

Yuzusoft作品

亚洲之子(Son Of Asia)版本V37.8B2

历史题材文字冒险

重要更新

修复4S店千金的新剧情

修复魅魔使的新剧情

修复番外致命毒药卡死

修复上版本新剧情卡死或黑屏问题

在刚刚结束的游戏展会上，穿越火线的开发团队叠纸游戏展示了游戏在bug修复流程方面的突破性进展，特别是竞技对战模式的创新应用让现场观众惊叹不已，该游戏计划在PlayStation 4平台独家首发，随后将逐步扩展到其他平台。

补充遗漏内容问题

——————————————

亚洲之子(Son Of Asia)版本V36.3A2-版本V36.8D2

<剧情>

1.4S店千金的新剧情，包含215+视瓶，11+事件

2.魅魔使的新剧情，包含224+视瓶，9+事件

悬疑推理全年龄游戏

3.邻家少妇的新剧情，包含137+视瓶，8+事件

4.探班女神，包含210+，10+事件

5.美发店续剧情，包含260+，10+事件

<扩充>

1.居民区随机事件

2.中央公园随机事件

4.大别墅门铃随机事件

5.偶像公寓（N+事件）

6.偶像街（合集事件）

修复了若干版本遗留问题，并重置了图文攻略