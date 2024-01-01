通过深入分析红色警戒在Steam平台的用户反馈数据，我们可以看出西山居在直播录制功能优化方面的用心，特别是合作团队玩法功能的加入大大提升了游戏的可玩性和用户粘性，这种以用户为中心的开发理念值得推广。

文字冒险完整版

侠女逍遥录

Ver0.755中文版,官方入口

#女角色视觉 #国产武侠古风 #网页游戏
侠女逍遥录封面

RewriteCG包

历史题材全年龄游戏

游戏特色

这是一款无敌超强的[color=deepskyblue][国产武侠古风]HTML式的养成角色扮演SLG游戏。 游戏中你扮演一个江湖女侠，从小成长到到大美人后修炼武功行走江湖的故事。 各种行为选项都会影响自己的属性成长，还有丰富道具和武功修行，及H属性。 海量动态CG和动态视瓶场景，全是作者精挑细选的武侠古风社保素材，很入戏。 属极度罕见的国产武侠HTML游戏大作，最新版Ver0.755，推荐下载游玩。

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2
游戏截图3

系统要求

Windows 10+
8GB RAM

GTX 1060+

游戏信息

类型:

动作冒险
平台: PC / 手机
语言: 中文

🛏️ 玩法攻略

一山,一树,一水,似天涯三山绿水汇聚成林,中原武林群雄争霸经历多少年,引来暂时平静这其中山林深处,靖天山高耸入云,不知何时所建峰峦阶梯如磐龙蜿蜒而上,那阁楼又不似阁楼,画龙点睛一般问老人,曰香火常旺,常见达官贵人,十代朝臣上山求教。

这一天,天降暴雨,伸手不见五指,萧阳阁大门传来了声音似有蹊跷,大师傅亲自打开大门回来时,手中捧著一女娃师父给你取名姓林,名汐瑶,没有人知道你的父母是谁只知道那天大雨,师父在山门口捡到了你后,把你当亲生女儿一样抚养。

游戏截图

之后便一直在靖天山上生活时光如水,岁月如梭你的聪明伶俐,嘴甜乖巧,师兄师姐都非常喜欢你一下来到了7岁，这一天,师傅出了一道题, 来测试各位徒弟有没有天赋修习高深武功....

游戏玩法：

这游戏有隐藏的好感系统，同一个人你可能需要多对话几次触发活动。

属性前期拉高，可以开剧情，前期城市和自己出生点多转转，很多エロ事件。

游戏截图

如果一个人物经常冒出来，就多和他聊天，碰到事件不要着急过剧情。

回头再来几次，图可能不一样.

另外卖曼陀罗、蒙.汗药的药店在和老道士好感到5后，先对话。

然后去你第一个去的城市，会开启。王府进门你买件最便宜的衣服就行。

游戏特点：

-近1000张精致唯美的武侠古风CG，引人入胜的沉浸代入感。

-上百个以上的社保动态CG和视瓶，全部都是步兵不骑马的。

[color=deepskyblue]-[color=deepskyblue]随机的事件和开放沙盒式的游玩方法，多种属性武功秘籍进修。

-各种装备和奇妙エロ属性都有记录，完全官方中文版方便游玩。

游戏截图

游戏更新：

侠女逍遥录0.755-240705

更新胭脂铺老板娘剧情

见过通平府王爷后，晚上去通平府胭脂铺，会触发一段cg剧情，会发现老板娘和王爷有奸情，胭脂铺一条街都是王爷的产业，王爷打算把胭脂铺送给老板娘。

新增洛关县老人孙女任务

新增洛关县地主宅院

更新地主宅诺干剧情

洛关县晚上新增了一个唉声叹气的老人，会触发任务，原来老人是孙女被当地的恶霸地主抢去了，女主当即答应帮忙救人。

然后，洛关县就会出现地主宅，在地主宅会触发两端cg剧情

更新巨富宅院后罩房剧情

泉州巨富宅院后罩房会触发新的关于庞家二公子的cg剧情

新增私塾可以增加智力

多结局美少女游戏