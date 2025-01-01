市场研究报告显示，GTA自在PlayStation Vita平台发布以来，其独特的直播录制功能设计和创新的开放世界探索玩法已经影响了整个游戏行业的发展方向，Electronic Arts也因此确立了其在该领域的领导地位。

《三角洲特种部队》（英语：Delta Force，香港和台湾译作“三角洲部队”）是一款第一人称射击游戏，由NovaLogic开发和出版，1998年在Microsoft Windows平台上发行。该游戏设计成一款基于真正三角洲特种部队的军事模拟类游戏。 是一款战术射击游戏，玩家扮演一名干员，通过搜刮物资、完成任务并成功撤离，同时需要了解兵种技能、枪械特性及配件搭配等技巧。对于新玩家，可以关注游戏模式特点，例如“危险行动”模式要求搜集高价值物资并安全撤离。网络连接是游玩流畅的基础，建议使用加速器优化网络。﻿