夏日传说_官方中文免费下载





夏日传说攻略：

主要故事在序幕之后的第二天开始。

坏人

允许 2 天过去。

警官哈罗德在厨房安慰房东，你也认识了他的搭档由美。对你父亲的死和他所欠的债务的怀疑越来越大。

允许 2 天过去。

早餐被前门的两个俄罗斯口音的暴徒破坏了。黛比在厨房发表声明时，珍妮在走廊里有自己的看法。

允许 5 天过去。

你刚跨过家门，恐吓就会重新开始。室友们也没有那么自信了。

维尼、维迪、托尼

此事件在延迟 11 天后随机触发。

这可能只是另一天，但伊戈尔和迪米特里决定不这样做。你的救援是由于托尼的介入。在向黛比和珍妮讲述了这件事后，你在床上获得了休息。

第二天，你至少应该在他的餐厅里感谢托尼。一个送货员的职位刚刚开放：使用在Consum-R购买的自行车，按照正确的顺序分发披萨以供租用。





夏日传说的故事

从那时起，黑手党的伏击就开始了。因此，建议您定期将收入转入银行账户。

滑板车

成功交付 3 次比萨饼并等待 3 天。

在比萨店遇见红发女郎蒂娜。托尼说服你换档。Saga Dealership有你需要的东西，但接待员不卖给你，推销员卑鄙。最后约瑟芬接受了，如果你取回她珍贵的手机。4分灵巧让你在佐藤先生的办公室 拿回他的手机。约瑟芬建议这款踏板车的价格为 1,100 美元。把摩托车告诉给托尼，这是一个好的开始！

意大利工作

成功交付 5 次比萨饼并等待 4 天。

第二天，玛丽亚向您介绍披萨制作，并要求您制作 4 道手工菜肴。

第二天，托尼向你倾诉说，某些事情并不像烘焙那么容易。

小型车

成功送出 4 次披萨。

托尼坚持要你买新车。前往约瑟芬与她的同事就私人照片发生争执的汽车零售商。既然你不能改变金的主意，那就去找车库里的机械师，他要你取回一个工具包来换取购买权利。

如果已经完成，接下来的两个步骤是可选的。

首先在商场的百货公司买一件泳衣。尝试进入游泳池更衣室，直到Cassie将您驱逐出境。晚上回来。再去游泳，禁令被解除！

第二天，回到公共游泳池，不要淹死自己，这样你就可以进入医疗室。

抓住第四个摊位内的袋子。在 Saga Dealership，Jiang交付货物；但你能信守诺言吗？这一选择影响了佐藤先生女儿的下一次奖励。4,500 美元的小型城市车是您的。把它带到托尼的披萨店；在这里，我们再次进行另一轮交付，这次是粉红色的玩具！

枪战不要带刀

成功交付 8 次比萨饼并等待 5 天。

蒂娜在托尼的披萨店，随时了解这对夫妇的情况。储藏室里有一袋面粉等着你的肌肉（和 5 点力量）。俄罗斯人不请自来，受到托尼、玛丽亚……和她的霰弹枪的欢迎。局势已经失控。

速度与激情（跑车）

成功送达 7 次披萨。

第二天，去比萨店。交付得到回报，所以把钱投入到更好的引擎中。约瑟芬（Josephine）在经销商处总是恶作剧，强迫您在办公室刷背心。助手发明了一个新游戏来一起打发时间。

第二天，当您进入 Saga 经销商时，您会遇到一些新的俄罗斯面孔，其中包括一位相当可爱的面孔。买一辆名字很可笑但价格却是天价的跑车，让托尼佩服。

一道热菜最好吃

成功交付 10 次比萨饼并等待 4 天。

托尼告诉你有一个新订单。进入公寓楼，然后前往三楼 301 房间。 Tina 将邀请你参加狂欢。她的女儿贝卡真是惊呆了！如果你买了海滨别墅，那就去黛比的房子而不是海滨别墅睡觉。

乔西的努力

第二天早上，佐藤小姐打来电话。一说，一做；你在陈列室里寻找不明智的人。你不禁会注意到Rump 市长和 Kim 之间的奇怪游戏，游戏一直持续到车库。在办公室向约瑟芬报告。工作使你快乐，你最终躺在她父亲的桌子上。

比萨店里发生的事情 留在比萨店里

下午，前往意大利餐厅。这个地方的主人称赞你与最新客户的努力。

第二天早上，披萨小哥愿意分享一个必要条件的信息：让他的妻子增肥！等托尼放一点浪漫，晚上就进储藏室。

在这里保存分支。

无论有没有披萨小哥的支持，玛丽亚都毫无保留地支持公益事业。

与玛丽亚一起进行公益事业。

允许 1 周过去。

托尼通过一个清晨的电话宣布了这个好消息：他们将有一个孩子！加入他们的餐厅。随着俄罗斯藏身之处的地址和该望远镜从树屋现在在你的身上，你主动和接近仓库在晚上。发布在灌木丛中，你几乎没有侦察过这个可怕的地方，然后一声裂缝打破了寂静，让你失去了知觉。

主要故事继续主要故事：第 2 部分。

可选场景

米塞恩布歇

玛丽亚只要成为一名真正的披萨制造商，就可以证明她的揉面技巧

厨师

下午访问玛丽亚，发现披萨也在菜单上；与公益事业完美契合的专业。

办公室里

在一次中断之后，乔西愿意在经销商的所有房间里再完成一次。

有关该功能的更多信息，请参阅公益事业。

玛丽亚

让玛丽亚进行公益事业是完成主线故事的先决条件。

与玛丽亚进行公益事业提供了让她进行公益事业的选择。一周后，接到电话并访问餐厅以获取公告。一条新消息在第五周结束并通知她正在进行公益事业；阅读它并在医院与他们会面。再过两周，进行公益事业就会被送到公益事业，您可以和 Maria 一起恢复正常活动。

约瑟芬

与约瑟芬进行买车磋商提供了让她进行买车磋商的选择。一周后，接到电话并访问汽车经销商以获取公告。一条新消息在第五周结束并通知她正在卖车；阅读并在医院见到她。再过两周，汽车就会被送到托儿所，您可以和约瑟芬一起正常活动。

[附赠夏日传说密码]：

姐姐电脑密码：BAD MONSTER

电视频道账号：L6bv12R

电视频道密码：12345



