米拉AIv1.5.2 AI版

这是一个关于一对从高中开始就在一起的夫妇的故事。以前的激情只剩下阴燃的余烬，所以米拉与无聊作斗争，开始探索她曾经试图忽视的那些心灵角落。游戏中有三条路径 – NTR（作弊）、忠诚和 NTS（分享）。你会在这里看到很多场景和 dom/sub 场景 – 请注意。