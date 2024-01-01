与青梅竹马大小姐甜密性福的同居生活游戏封面
与青梅竹马大小姐甜密性福的同居生活

【PC/汉化/动态】与青梅竹马大小姐甜密性福的同居生活【1.36G】

#同居 #姐姐 #妹妹
我的名字是峰岸优真。 由于某些原因从以前开始便作为仆人住在宫之杜家中。 虽然我从小喜欢宫之杜春音，由于身份的巨大差距，始终没有说出口。 然而春音主动向我告白，我们公开成为恋人 不过，仆人和名门千金，始终是常人难以接受的事实。 当我们向老爷——春音的父亲坦白，希望获得祝福时，春音和老爷大吵了一架。 甚至收拾了行李离家出走。 不管我说什么，她浑然不听坚决不回家。

游戏截图

游戏截图1 游戏截图2 游戏截图3

因为生活无法自立，我原本打算住在她出走的地方旁边，没想春音主动邀请我同居。

游戏截图

明明瞒着老爷交往，现在还同居。

游戏截图

想是这么想，但同居可以不用顾虑外人眼光亲热，最终我没能抵挡诱惑。

游戏截图

当然我也希望他们重归于好，有什么好的方法哪。

甜蜜恋爱galgame

探索要素18禁游戏

悬疑推理18禁游戏

科幻题材GL游戏

分支剧情同人游戏

养成要素美少女游戏