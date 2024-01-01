多结局18禁游戏

这款游戏的核心部分是角色创建。

你可以创建非常精细的角色，所以

尽情发挥你的想象力吧！

你创建的角色会随着AI移动和成长（太棒了）。

关于角色性别

如果你不是要创建男性角色，我

绝对建议在创建女性角色时选择双性人角色。原因是，虽然

女对女的玩法比较平淡，变化也比较少，但

设置为双性人角色可以增加多样性，所以我推荐这样做。

人工智能的反应出奇地好

游戏截图

人工智能的反应也很好，所以类型和愿望的结合似乎可以产生很大的不同。


游戏截图

◆极致的3D生活模拟来袭，在变成废墟的荒岛上与少女自由度过时光！ ◆

游戏截图

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

“AI*Girl~AI少女” 是一款终极 3D 生活模拟游戏，它打破了游戏领域的传统观念。

游戏截图

与充满存在感、仿佛拥有独立生命的AI少女们一起，在荒岛上享受悠闲自在的生活。


*所有角色均已年满18岁。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆使用功能丰富的角色化妆 功能创建您喜欢的角色。 您可以创建自己喜欢的AI女孩！ ◆

"AI*Girl"中的女孩们会自己思考和行动。 她们独立自由的行动，真实地展现了生命力。 这些拥有极致生命力的AI少女，将与你一起在荒岛上生活。

