游戏标签

#热门游戏 #安卓 #移动端

⌚ 玩法介绍

游戏特色

埃尔扎里奥皇家骑士团的希娅莉丝遭到了一群自称圣宴教团信徒的狂热分子袭击。陷入绝境濒临死亡之际，她别无选择，只能与名为缪依的灵魂签订契约，以抵御邪教分子的袭击。现在她必须踏上旅途，完成保护精灵石，免受邪恶的圣宴教团侵害的重要任务。 拥有悠久历史的阿尔扎里奥王国。 然而，各地出现了一个名为「雷伊加尔兹」的邪教团，正在作恶。 某日，身为骑士团一员的希亚莉丝在巡视「女神的精灵石」时遭到袭击。 在绝境中，她听从了一个声音的指引，与自称为缪艾伊的精灵订下契约。 然而，当她回到王国时，阿尔扎里奥国王已被一位神秘女子暗杀。 那女子声称她的目的是夺取世界各地的「精灵石」。 围绕「精灵石」的故事，就此展开……。

核心玩法

战斗系统

流畅的动作战斗

开放世界

自由探索冒险

多人合作

团队协作挑战

游戏截图

游戏截图1
游戏截图2

游戏截图3
游戏截图4

系统要求

Windows 10+
8GB RAM
GTX 1060
50GB 空间

🌙 使用攻略

详细攻略

故事开始于一个历史悠久的强大国家埃尔扎里奥，最近冒出一群自称圣宴教团的宗教粉丝到处搞破坏，还不断攻击破坏全国各地的精灵石。希娅莉丝作为埃尔扎里奥皇家骑士团的一员，在精灵石附近巡逻时，不幸惨遭袭击。当被逼到无路可逃，濒临死亡之时，她听到了精灵石中传来一个声音，自称是“缪依”。为了抵御圣宴教团，两人签订了契约。度过眼前的危机之后，两人很快听说了邻国发生的一系列惨剧，这个邪教教团似乎有什么针对精灵石布局的邪恶阴谋。希娅莉丝和皇家骑士团必须要想办法阻止这些不法分子实现目的，并防范这个教团扩张势力！

游戏截图


游戏截图 游戏截图 游戏截图

女神的精灵石系列最新力作！在经典的角色扮演中探索埃尔扎里奥，随着精彩纷呈的剧情保护灵石，依托回合制战斗击败邪恶教团，守护世界的和平！

实用技巧

新手指南

快速上手游戏基础操作

隐藏要素

发现游戏中的秘密内容

成就解锁

完成各种挑战获得奖励

免费下载 女神的精灵石|OBSCURITE MAGIE

完整版游戏，立即体验精彩内容

安全下载

下载优势

安全下载
高速安装
完全免费
客服支持

安装步骤

1

下载游戏

点击下载按钮获取安装包

2

运行安装

双击安装包开始安装过程

3

开始游戏

安装完成后启动游戏